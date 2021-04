Montemarcello, auto finisce nel bosco e prende fuoco

MONTEMARCELLO (AMEGLIA) – L’auto è finita contro un albero e ha provocato un incendio. I suoi occupanti, una coppia di ragazzi orginari di Reggio Emilia, sono rimasti miracolosamente illesi riuscendo a liberarsi in tempo dall’abitacolo. L’auto, una Bmw, è uscita di strada per cause in fase di accertamento e si è capovolta. E’ quanto accaduto alle 15.30 di oggi pomeriggio a Montemarcello, in direzione Bocca di Magra, dove un’auto, dopo essere finita fuori strada, è piombata nella fitta boscaglia e impattando, presumubilmente, con una pianta ha preso fuoco.

Immediata la mobilitazione di uomini e mezzi: sono partiti i Vigili del Fuoco dalla Spezia, i carabinieri e quelli forestali. A sostenere le opere di bonifica e spegnimento anche i volontari dell’Antincendio boschivo di Ameglia. Le dinamiche dell’incendio sono in fase di accertamento e i Vigili del fuoco stanno lavorando per recuperare il mezzo distrutto dalle fiamme. Sul posto anche il 118.