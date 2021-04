Tragedia sfiorata in autostrada: auto si ribalta al casello di Carrara

CARRARA – Tragedia sfiorata in autostrada all’altezza del casello di Carrara nella corsia nord (direzione Genova) dove, intorno alle 13.30, una donna alla guida della sua auto si è ribaltata, probabilmente a causa di un colpo di sonno. Per fortuna non ci sono state lesioni gravi: la donna è stata estratta pochi istanti dopo da un altro conducente che si è fermato per soccorrerla. Il tratto di autostrada è rimasto chiuso per circa 30 minuti in modo da permettere l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno liberato l’auto dal centro della strada. Sul posto anche il 118 per i soccorsi alla donna.