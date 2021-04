Grosso incendio sulle Apuane, fumi in espansione

MASSA-CARRARA – I primi fumi sono iniziati intorno a mezzogiorno, accompagnati da una serie di scatti pubblicati sui social. “Prende fuoco la Brugiana”, è stato per tanti il primo pensiero. In realtà, si tratta di un grosso incendio scoppiato a Foce Navola e allargatosi poi nella zona di Foce di Vinca. Al momento non si segnalano persone coinvolte, ma i fumi sono in espansione.

Squadre dell’Unione dei comuni della Lunigiana e del volontariato antincendi boschivi stanno giungendo a piedi nella zona, mentre stanno operando sotto il coordinamento del direttore delle operazioni due elicotteri del sistema regionale antincendi che, con numerosi sganci d’acqua, stanno contenendo l’espansione delle fiamme.

Nessuna abitazione presente in zona. E’ previsto l’invio di ulteriori squadre per le operazioni di spegnimento e di bonifica della zona, costituita in prevalenza da vegetazione a prato, pascolo e boschi radi.

> Seguono aggiornamenti.