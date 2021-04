Muore avvocato di 46 anni, grave lutto a Carrara

CARRARA – Lutto a Carrara per la scomparsa prematura dell’avvocato Claudio Monticelli, 46 anni, portato via da una grave malattia che non gli ha lasciato scampo. Molto conosciuto in città, lascia un figlio piccolo, la compagna, i genitori, il fratello Paolo (anch’egli avvocato) e la sorella. Monticelli lavorava a Viareggio dove viveva con la compagna. In passato aveva militato anche in politica nel partito di Gianfranco Fini, Futuro e Libertà.

All’epoca il coordinatore provinciale era Mauro Rivieri che lo ricorda così: «Abbiamo appreso con dolore la notizia della prematura scomparsa dell’amico Claudio Monticelli, con il quale abbiamo condiviso innumerevoli battaglie e progetti politici con Fli di Gianfranco Fini a Massa-Carrara. Ricordo come fosse oggi quando Claudio fu nominato fiduciario e coordinatore per Carrara dal coordinamento provinciale di Fli di cui ero il responsabile, per le sue capacità, la sua intelligenza, onestà, serietà, per il suo grande entusiasmo. Ciao Claudio continuerai a vivere nei nostri cuori. Siamo vicini al dolore della famiglia».

I funerali si svolgeranno questa mattina dalle 10.30 alla chiesa di San Francesco.