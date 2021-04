Marina di Carrara, giovane cade dal secondo piano: portato al Noa in codice rosso

MARINA DI CARRARA – Attimi di paura a Marina di Carrara questa sera, intorno alle 19.50. Un giovane è caduto dal secondo piano di un palazzo (oltre 6 metri di altezza) in via Felice Cavallotti. Il ragazzo, immediatamente soccorso, ha riportato un trauma cranico e la sospetta frattura di un arto ed è stato portato in codice rosso all’Ospedale Apuane.

Sul posto sono intervenute l’automedica di Massa e l’ambulanza della pubblica assistenza di Carrara – sezione di Marina di Carrara. Allertata anche la Polizia di Stato.