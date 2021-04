Furto nella notte alla scuola Taibi di Fossone: rubati sei computer ad uso didattico

CARRARA – Furto nella notte alla scuola dell’infanzia e primaria Taibi di Fossone. I ladri si sono introdotti da una porta anti panico che sono riusciti ad aprire facilmente ed hanno portato via sei computer portatili a uso didattico. Il personale scolastico ha trovato la brutta sorpresa questa mattina, in orario di apertura. Gli alunni sono stati rimandati a casa per permettere le indagini dei Carabinieri, che in mattinata hanno proceduto ai rilievi del caso con il personale tecnico non rilevando, per il momento, tracce utili. Si procederà nei prossimi giorni con il resto degli accertamenti, anche alla luce di episodi simili verificatisi nei giorni scorsi nella zona di Massa.