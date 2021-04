Avenza piange la scomparsa di Franco Vatteroni, storico fornaio

AVENZA – Avenza piange la scomparsa di Franco Vatteroni, 81 anni, storico fornaio del centro della frazione. Vatteroni è deceduto ieri dopo una malattia e la notizia si è diffusa velocemente nel paese. Era fratello di Marida – scomparsa cinque anni fa – con cui aveva gestito il forno di famiglia.

Un affettuoso ricordo dello zio è stato scritto sui social dalla nipote, Elisabetta Borri: «Ti saluto con questa foto (la stessa che pubblichiamo qui sopra, ndr). Siamo stati sempre insieme, sei stato per me un padre, un fratello e dopo la morte della mamma anche un figlio! Ne abbiamo passate tante, ho cercato di proteggerti, ti sono sempre stata accanto, non ti ho mai lasciato… così come avevo promesso, te ne sei andato sereno tra le mie braccia. Ora lassù la mamma ti aspetta e sarete di nuovo insieme tu, la mamma, il nonno e la nonna! Fai il bravo Franco, abbraccia forte la mia mamma per me, ti voglio tanto bene!».

I funerali di Franco Vatteroni si svolgeranno domani, martedì, alle 15 alla chiesa di San Pietro ad Avenza.