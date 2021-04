CARRARA – Tanta commozione questo pomeriggio presso la Chiesa di San Francesco dove si sono svolte le esequie di Roberto Taponecco con molta gente costretta, per le norme anticovid, ad attendere il passaggio del feretro all’esterno dell’edificio religioso. Tanta gente comune, amici ma anche volti noti, oltre ovviamente a tanti sportivi, dirigenti e suoi ex calciatori che hanno voluto essere presenti all’ultimo saluto ad una vera e propria icona del pallone apuano, uomo cordiale e disponibile, dentro e fuori dal campo di gioco con una parola ed un consiglio per tutti, attivo e sempre pronto ad iniziative in nome del calcio sua vera passione di vita.

Presenti alla cerimonia nomi importanti tra cui Aurelio Andreazzoli, ex mister di Roma e Genoa, Nelso Ricci e tanti dirigenti e rappresentanti delle società dilettantistiche di Massa, Carrara e Lunigiana con le quali Taponecco aveva sempre un contatto diretto ed amichevole. Un particolare ricordo lo ha voluto esprimere Marco Iardella, presidente dell’allora Acf Carrara, la squadra di calcio femminile che visse la splendida esperienza della serie A negli anni novanta e di cui Taponecco era l’allenatore. “Conservo un grande ricordo di Roberto – dichiara Iardella- assieme a lui siamo riusciti a regalare a Carrara un’ indimenticabile esperienza sportiva a livello nazionale. Io perdo un amico fraterno e tutto il mondo del calcio perde un profondo conoscitore di questo sport”.

Taponecco verrà tumulato al cimitero di Turigliano.