Controlli anti-spaccio a Carrara, segnalato un 20enne

CARRARA – Segnalato un giovane 20enne, nel centro di Carrara, per detenzione di sostanza illecita. E’ successo negli ultimi giorni, durante i servizi di controllo da parte della Polizia di Stato dedicati specificamente al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, attraverso l’impiego delle Squadre Volanti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Carrara.

I controlli sono stati intensificati nelle principali piazze di spaccio del centro storico, ove più volte è stato segnalato un via vai sospetto di possibili assuntori di narcotici. E’ qui che è stato trovato il giovane, trovato in possesso di oltre 4 grammi di sostanza stupefacente. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura per la detenzione della sostanza illecita.