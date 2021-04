In giro con la droga, raffica di segnalazioni (e una patente ritirata) a Massa

MASSA – L’intensa attività di controllo del territorio svolta dai poliziotti delle Volanti della Questura di Massa-Carrara lungo il litorale del capoluogo apuano e nel centro città, ha consentito nei giorni scorsi di sequestrare droga nelle aree in cui sono stati spesso segnalati e riscontrati episodi di spaccio di stupefacente.

Nel corso dei servizi di prevenzione, implementati dal questore per contrastare tale fenomeno, sono state quattro le persone segnalate all’autorità amministrativa per detenzione per uso personale di stupefacente: nella zona della Marina due uomini di 32 e 44 anni trovati in possesso di dosi di cocaina e in centro cittadino un ragazzo 18enne e una donna di 48 anni, trovati in possesso rispettivamente di hashish ed eroina.

Alla donna veniva inoltre ritirata la patente di guida poiché era alla guida della propria auto.