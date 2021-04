Pluripregiudicato per furto, ricettazione ed evasione: arrestato 45enne carrarese

CARRARA – Arrestato un 45enne di Carrara, pluripregiudicato per molteplici delitti contro il patrimonio, anche di natura violenta. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Carrara hanno eseguito l’ordine di carcerazione nella giornata di ieri. L’uomo, su ordine della Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova, è stato tradotto in carcere per scontare la condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione, correlata alla commissione dei reati di furto aggravato, ricettazione ed evasione, commessi tra il 2016 e il 2019.

Nel corso dell’arresto l’uomo assumeva un atteggiamento insofferente, dando in escandescenze; comportamento che rientrava grazie all’operato del personale della Squadra di Polizia Giudiziaria, presente durante l’arresto, che riusciva a riportarlo alla calma e poi ad accompagnarlo negli uffici del Commissariato per le attività di rito, prima di associarlo alla Casa di Reclusione di Massa.