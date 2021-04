Nascondeva droga dentro la mascherina, segnalato un 47enne a Pontecimato

CARRARA – Negli ultimi giorni a Carrara la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, sono state attenzionate le aree nelle frazioni di Pontecimato e del centro storico con l’impiego di pattuglie della Squadra Volante e di personale in abiti civili della Squadra di Polizia Giudiziaria, specializzato nell’attività antidroga del Commissariato di Carrara.

L’attività, grazie alla professionalità degli agenti, ha consentito di individuare due soggetti in possesso di sostanze stupefacenti. Nel primo caso, la volante del Commissariato di Carrara, scendendo lungo una delle principali arterie del centro cittadino notava un uomo fare dei movimenti sospetti, venendo subito dopo riconosciuto per essere persona nota per i suoi precedenti specifici per uso e anche per traffico di stupefacenti. Il giovane 32enne, infatti, veniva trovato in possesso di svariate dosi di eroina e di una modica quantità di hashish. Pertanto, sequestrata la droga, il soggetto veniva segnalato alla Prefettura.

Successivamente, in zona Pontecimato, personale in abiti civili della Squadra di Polizia Giudiziaria effettuava diversi controlli di polizia nei punti maggiormente utilizzati dai trafficanti per lo spaccio al minuto della sostanza. In tale circostanza, veniva individuato un uomo di 47 anni, originario di Carrara, che si mostrava da subito insofferente alla presenza dei poliziotti. Nonostante avesse più volte negato di detenere stupefacente con sé, all’esito del controllo veniva rinvenuto circa 1 g di cocaina, diviso in due dosi, occultato all’interno della mascherina. Anche per lui scattava il sequestro del narcotico e la segnalazione in Prefettura per la detenzione dello stupefacente.