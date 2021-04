MASSA-CARRARA – Emessa allerta codice giallo per rischio vento dalle ore 10.00 fino alle ore 20.00 di martedì 6 aprile 2021 sulla provincia di Massa-Carrara e su tutta la Toscana. Di seguito i fenomeni previsti nelle prossime ore, così come riportati nel bollettino della Protezione civil.e

Martedì, transito di un fronte freddo con precipitazioni sparse anche a carattere nevoso fino a quota di bassa collina sulle zone più interne e rapido rinforzo dei venti da nord est con forti raffiche.

VENTO: martedì, nel corso della mattinata rapida intensificazione e rotazione dei venti a nord est con forti raffiche fino a 60-80 km/h su gran parte della regione e fino a 70-90 km/h su crinali appenninici, allo sbocco delle vallate appenniniche e localmente su colline Metallifere e zone collinari meridionali. Attenuazione dei venti in serata.

MARE: Martedì, mare molto mosso o localmente agitato al largo.

NEVE: Martedì, nel corso della mattina possibili nevicate in rapido abbassamento di quota fino a bassa collina (300-500 metri) sulle zone appenniniche e preappenniniche orientali (localmente fino al fondovalle sui versanti Emiliano-Romagnoli) e dal pomeriggio anche sulle restanti zone collinari della provincia di Arezzo (400-600 metri) e intorno all’Amiata (700-800 metri). Cessazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio. Accumuli: zone appenniniche e preappenniniche orientali a quote di 300-500 m (aree M, R2, R1, A1, T e la parte di Appennino pratese della B) 5-10 cm; aree A3, A2 e C oltre i 400-500 metri inferiori a 2 cm; sull’Amiata (O2, F1) oltre gli 800 metri inferiori a 5 cm.