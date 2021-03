Spacca il finestrino dell’auto e ruba una borsa: arrestato

CARRARA – Lo scorso primo marzo era scattato l’allarme al 113 dopo che ignoti avevano infranto il vetro del finestrino posteriore di un autoveicolo posteggiato nei pressi di un esercizio commerciale sito in Avenza, a Carrara, asportando una borsa contenente denaro ed altri effetti personali. La proprietaria del veicolo sporgeva immediatamente denuncia presso il Commissariato di P.S. di Carrara, dando impulso alle indagini condotte dalla Squadra di P.G. che hanno condotto nella giornata di oggi all’esecuzione degli arresti domiciliari disposti su ordine dell’Autorità Giudiziaria a carico di un noto pluripregiudicato per delitti contro il patrimonio residente in Montignoso (MS), già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore.

Con tempestività gli investigatori della Polizia di Stato effettuavano una puntuale ricostruzione di tutte le possibili vie di fuga del ladro, riuscendo a ricostruire tramite l’analisi degli impianti di videosorveglianza comunali il veicolo utilizzato durante la commissione del delitto. Dirimente, inoltre, è stata l’acquisizione dei filmati di registrazione della Banca presso la quale il ladro aveva tentato di ritirare denaro contante mediante l’utilizzo indebito della carta di credito contenuta nel portafoglio della vittima.

Grazie alla comparazione delle immagini effigiate dalla videosorveglianza con le risultanze delle indagini espletate dagli agenti della polizia di Stato, emergevano elementi certi di reità a carico di un noto pluripregiudicato per delitti contro il patrimonio.

Sotto la direzione delle indagini della dottoressa Roberta Moramarco, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa-Carrara, veniva disposta una perquisizione domiciliare, durante la quale il personale del Commissariato di Carrara rinveniva gli stessi indumenti utilizzati durante la commissione del delitto.

Alla luce degli elementi probatori raccolti dagli investigatori della Polizia di Stato, scattava l’arresto a carico dell’indagato, infatti il G.I.P., su richiesta della Procura della Repubblica di Massa, emetteva Ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari per i delitti di furto aggravato e utilizzo indebito della carta di credito.