Marina di Massa, imprenditore intesta la pizzeria alla compagna per proteggere il suo patrimonio. Ora rischiano sei anni

MARINA DI MASSA – La Procura della Repubblica di Massa ha concluso le indagini nei confronti di un noto imprenditore di 50 anni e la sua convivente di 37 anni. Il reato contestato ai due è quello di “trasferimento fraudolento di valori” e si riferisce alla gestione di una rinomata pizzeria situata sul Lungomare di ponente di Marina di Massa. Le indagini sono state svolte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Massa-Carrara che, nel mese di agosto 2019, nell’ambito di un’autonoma attività investigativa, aveva raccolto gravi indizi che portavano a ritenere fittizio il trasferimento delle quote societarie della impresa commerciale che gestiva una pizzeria a Marina di Massa.

I successivi accertamenti hanno rivelato, infatti, come l’imprenditore si sia liberato della titolarità della società cedendo le quote di partecipazione dell’impresa alla compagna che ne è divenuta formalmente amministratore e socio unico. In realtà, l’imprenditore dimorante in Toscana da oltre dieci anni, ha continuato ad agire quale “dominus” dell’impresa gestendo di fatto e in maniera occulta l’attività commerciale.

La manovra escogitata doveva servire a eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Infatti l’uomo risulta gravato di numerosi precedenti penali, tra i quali anche gravi episodi di traffico di sostanze stupefacenti, che consentono di applicare, dopo indagini patrimoniali, misure di prevenzione volte al sequestro preventivo di beni acquisiti direttamente o indirettamente con i proventi dell’attività illecita. La ratio del reato contestato all’imprenditore e alla sua convivente è quella di evitare che un soggetto che può essere sottoposto a misure di prevenzione provveda a disfarsi dei beni a lui riconducibili per sfuggire a provvedimenti di sequestro.

Tale escamotage è stato però individuato dalle Fiamme gialle, grazie a un’attenta attività di indagine, consistita in osservazioni occulte degli indagati, attività tecniche e analisi della contabilità della società coinvolta. Le investigazioni svolte hanno così permesso alla Procura della Repubblica di Massa di richiedere il rinvio a giudizio per la coppia per il reato previsto dall’art. 512 bis del codice penale, che prevede la reclusione da due a sei anni. L’attività dimostra il costante ed efficace impegno dei finanzieri della provincia di Massa-Carrara nella individuazione degli illeciti nei settori economici a tutela degli imprenditori e della libera concorrenza delle imprese.