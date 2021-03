Luni, trovato cadavere di una donna nel canale

LUNI – Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato ieri sera, domenica, riverso nel Canale Lunense all’altezza di via Bozzi nel comune di Luni. Intorno alle 19.30 alcune persone che stavano percorrendo il tratto ciclopedonale hanno visto il cadavere in acqua e hanno subito dato l’allarme. La salma, appartenente a una donna rumena di 49 anni residente a Luni, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco mentre a pochi metri di distanza, sulla sponda, è stato ritrovato anche il suo zainetto.

Sull’accaduto stanno ora indagando gli inquirenti che in attesa di ulteriori riscontri non escludono alcuna ipotesi anche se in base a quanto si apprende, il corpo non presenterebbe segni di violenza e nessuno avrebbe sentito urla o liti nei minuti precedenti al ritrovamento avvenuto in una zona con le abitazioni molto vicine e in un luogo frequentato.