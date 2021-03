Sbronzo alla guida, si ribalta con la macchina: 30enne nei guai

LICCIANA NARDI – È stato un pomeriggio “alcolico” quello che ha visto coinvolto un 30enne di origine rumena, residente da anni a Licciana Nardi (Massa-Carrara). L’uomo, forse stanco dei cambi di colore dovuti alla pandemia in atto, ha pensato bene di “affogare” i brutti pensieri nell’alcool. Purtroppo si è messo alla guida della propria autovettura e sulla SS 665 Massesse, in pieno rettilineo, ha sbandato fino a ribaltarsi sulla carreggiata.

Immediati i soccorsi attivati tramite il “112 Nue Liguria” da un passante; sul posto sono giunti in pochi minuti l’ambulanza del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Pontremoli che hanno sottoposto il giovane al test etilometrico che è risultato essere quattro volte superiore ai valori consentiti. Per fortuna l’uomo, trasportato presso il Noe di Massa, ha riportato solo delle contusioni.

Ai Carabinieri non è restato altro da fare che denunciare il 30enne alla competente Procura di Massa-Carrara, sequestrargli la macchina, per la successiva confisca, e inviare la patente di guida al Prefetto che deciderà sui tempi di sospensione che si preannunciano lunghi. I carabinieri colgono l’occasione per ricordare quanto sia pericoloso mettersi alla guida dopo aver assunto alcolici o droghe: «Si tratta di un comportamento incosciente che mette in pericolo la vita altrui e la propria».