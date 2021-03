Muore schiacciato dal trattore: tragedia in Lunigiana

FIVIZZANO – Tragedia questo pomeriggio, domenica, in località Agnino nel comune di Fivizzano (Massa-Carrara). Intorno alle 17 un uomo è deceduto in seguito al ribaltamento del trattore che stava conducendo. Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza della Pubblica Assistenza Avis di Fivizzano insieme ai carabinieri. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.