MASSA – Chiuso ponte Trieste. Uno scooter abbandonato sul viadotto ha fatto scattare l’allarme nel pomeriggio, quando la questura di Massa-Carrara ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per il sospetto che qualcuno fosse caduto tra la vegetazione sottostante. Sul posto, in questo momento, anche la Polizia di Stato per le verifiche del caso.