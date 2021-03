Scontro fra auto dopo il casello di Massa, disagi al traffico tra Carrara e Versilia

MASSA – Scontro fra auto in autostrada, intorno alle 15.50, dopo il casello di Massa in direzione Versilia. Nessun ferito grave tra i coinvolti, due dei quali sono stati portati in codice giallo al Noa e all’Ospedale Versilia. Sul posto la polizia stradale di Viareggio.

L’incidente ha causato una coda di 2 km tra gli svincoli di Carrara e Versilia, dal Km 114+700 al Km 116+600.