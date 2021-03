Pedone investito in viale XX Settembre, traffico in tilt

CARRARA – Momenti di paura questo pomeriggio a Carrara per un pedone investito da un’auto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 in viale XX Settembre nei pressi della rotatoria di Turigliano. Il pedone, un 67enne, ha riportato un trauma alle gambe ma fortunatamente è rimasto sempre cosciente. Sul posto si sono recate l’ambulanza del 118 e l’automedica che hanno prestato i primi soccorsi al ferito, che successivamente è stato trasferito in codice giallo all’ospedale delle Apuane. Intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi del caso. Tanti i disagi che si sono registrati alla circolazione automobilistica.