Massa, lite tra automobilisti: uno era armato. Interviene la Polizia

MASSA – Pomeriggio intenso, a Massa, per gli agenti della Squadra Volante della Questura di Massa-Carrara, impegnati nel servizio finalizzato al contrasto della criminalità diffusa. Nel corso della giornata gli agenti sono intervenuti per un dissidio fra automobilisti. Uno dei due soggetti coinvolti, che aveva minacciato gravemente l’altro, era detentore di armi. Per tali motivazioni e per garantire un’efficace attività di prevenzione, i poliziotti hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi legittimamente detenute da tale soggetto.

Sempre nel pomeriggio, inoltre, i poliziotti hanno proceduto al controllo identificativo di un uomo che transitava in via Aurelia Ovest in sella alla sua bici, assumendo un atteggiamento sospetto. Durante il controllo gli agenti percepivano un forte odore di sostanza stupefacente tipo cannabis provenire dallo zaino dello stesso. Infatti, il 42 enne massese deteneva un involucro contenente alcune inflorescenze di marijuana. Ritenendo che potesse detenere altra sostanza stupefacente, gli agenti estendevano i relativi controlli presso la sua abitazione, ove veniva rinvenuto un involucro cartaceo contenente circa 50 grammi di marijuana. Pertanto, l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.