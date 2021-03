Furto al supermercato, denunciato 32enne

MASSA-CARRARA – Continuano incessantemente i controlli su strada posti in essere dalle Volanti della Polizia di Stato a seguito dei quali un cittadino 32enne marocchino è stato denunciato per furto in un supermercato di Massa mentre due cittadini 30enni, di Massa e di Carrara, sono stati segnalati alla Prefettura in quanto assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso, rispettivamente, di gr. 0,4 di cocaina e gr. 2,6 di hashish.