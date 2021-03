Dopo la lite tra condomini spunta un arsenale: sequestrate 16 armi da fuoco a un massese

MASSA – Dopo una lite, disposti controlli a carico di un cittadino massese: denunciato per omessa denuncia di munizioni, omessa custodia di armi e sottoposti a sequestro 13 fucili, 2 pistole, 1 revolver e un ingente quantitativo di munizioni.

Nella sera di ieri la Volante della Polizia di Stato è intervenuta per riportare alla calma gli attori di una lite tra condomini. Dagli accertamenti esperiti dagli uomini della Divisione di Polizia Ammnistrativa e Sociale della Questura è emerso che uno di litiganti aveva violato la normativa sulla detenzione delle armi motivo per cui è stato denunciato per omessa denuncia di munizioni, omessa custodia di armi e sono stati sottoposti a sequestro 13 fucili, 2 pistole, 1 revolver ed un ingente quantitativo di munizioni.