Vandalizzata la fontana Cristallo. Dei: «Bloccare lo spreco d’acqua»

MASSA – «La vandalizzazione della fontana Cristallo avvenuta l’altra notte è un atto incivile che colpisce un’intera comunità che stamattina non ha potuto accedere gratuitamente all’acqua». Lo afferma la consigliera comunale, Roberta Dei. «La pandemia ha creato ristrettezze economiche tali che le persone stanno risparmiando su tutto e un gesto del genere colpisce soprattutto chi è più in difficoltà. Stiamo avendo seri problemi con le fontane pubbliche da alcuni anni, basti pensare alla fontana di Canevara che è ancora chiusa negando così a un’intera valle accesso all’acqua gratuita. La fontana Cristallo, insieme a quella di San Carlo, sono rimaste l’unica soluzione e averla colpita crea un disagio enorme, per questo ho immediatamente segnalato al dottor Della Pina la necessità di un rapido intervento anche per bloccare lo spreco di acqua».

«Tra l’altro – aggiunge – stiamo tutti aspettando la riapertura delle fontane Evam, sarebbe il caso che Lorenzo Porzano cominciasse a occuparsene visto che è stato capace di assumere una doppia carica con emolumenti molto alti. Noi come centrodestra dovremmo garantire l’accesso all’acqua gratuita tramite le fontane pubbliche come previsto dal referendum votato da milioni di elettori. Invito il sindaco Persiani ad agire affinché ai massesi non siano negati un diritto universale e una tradizione storica di prelievo dalle fontane pubbliche».