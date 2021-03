PODENZANA – Ancora una spaccata in Lunigiana e questa è la seconda in un mese che subisce il bar-tabacchi “Dal Centurione” di Podenzana (Massa-Carrara). Il modus operandi è sempre il solito dei precedenti colpi: vetrina sfondata, i ladri si dirigono verso la cassa, arraffano tutto quello che possono e fuggono.

In questo caso, sembrerebbe, che il furto sia stato compiuto da una persona sola. Almeno questo è quello che emerge dalle riprese della telecamera della videosorveglianza interna (un estratto lo riportiamo qui sopra). Dalle riprese si vede un uomo con passamontagna che in un paio di minuti riempie un sacco nero con quelli che sembrano pacchetti di sigarette e gratta e vinci e poi volge l’attenzione alla cassa, la apre, arraffa gli spiccioli contenuti e fugge via. Le forze dell’ordine indagano.