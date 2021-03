MARINA DI CARRARA – Una nave battente bandiera St. Vincent and Grenadine è stata sottoposta a fermo amministrativo nel porto di Marina di Carrara. La ragione sta nelle molteplici irregolarità che mettevano a repentaglio la sicurezza della nave e del suo equipaggio.

La nave, ispezionata dal personale del nucleo Port State Control della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, sotto il diretto coordinamento della Direzione Marittima di Livorno, ha ormeggiato in porto nella mattinata del 17 marzo per lo svolgimento di operazioni commerciali. L’ispezione ha fatto registrare 12 irregolarità di cui 6, particolarmente gravi, hanno determinato il “fermo” della nave in porto fino ad avvenuto ripristino delle condizioni standard di sicurezza.

Tra le gravi mancanze riscontrate è stata rilevata anche la permanenza a bordo del Comandante e del secondo Ufficiale di macchina per circa 20 mesi continuativi e senza alcun contratto di arruolamento in corso di validità, il tutto in palese violazione della “Convenzione sul lavoro marittimo” del 2006 e delle linee guida della International Labour Organization che hanno previsto un obbligo tassativo per le Compagnie armatrici di non eccedere il limite continuativo di 14 mesi, già esteso in via eccezionale rispetto ai 12 mesi previsti, proprio per ovviare alle contingenti difficoltà degli avvicendamenti tra gli equipaggi, in ragione della pandemia da Covid-19.

“Questa è la prima nave detenuta questo anno nel porto di Marina di Carrara” – commenta il Comandante della Capitaneria di Porto C.F. (CP) Luciano Giuseppe Aloia – “tuttavia le ispezioni sino ad oggi condotte stanno evidenziando come anche la gestione delle navi, in termini di manutenzioni tecniche e di equipaggi, stia risentendo degli effetti della pandemia. Proprio il fattore umano, oggi, è l’elemento più a rischio, perché la continua permanenza a bordo degli equipaggi, l’impossibilità di scendere nei porti, seppur per poche ore di svago, nonché l’impossibilità di raggiungere le proprie famiglie o gli affetti per difficoltà negli avvicendamenti, affaticano in modo abnorme i marittimi con importanti riflessi sulla loro fatica e serenità mentale. Proprio per questo motivo tutte le istituzioni, ai vari livelli, stanno in questo momento richiamando l’attenzione sul rispetto dei diritti dei lavoratori marittimi”.