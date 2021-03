MASSA – Grande cordoglio a Massa per la scomparsa di Giovanni Bocci, morto oggi all’età di 91 anni. Per tanti anni è stato primario di otorinolaringoiatria al vecchio ospedale di Massa. In molti nelle ultime ore hanno espresso il loro cordoglio. Giuliano Biselli, direttore dell’ospedale delle Apuane, a nome della direzione aziendale e di tutti i colleghi che hanno avuto il piacere di conoscerlo e di lavorare con lui, porge le più sentite condoglianze ai suoi familiari.

Anche l’Anpi saluta «con tristezza la scomparsa del compagno Giovanni Bocci. Oltre alla passione per la sua professione – ricorda l’associazione partigiani – ebbe anche fortissima la passione per la politica e fu da sempre attivo militante del Pci, di cui fu capogruppo in Consiglio comunale a Massa dagli anni Settanta agli anni Novanta. Nelle discussioni che erano infinite non solo nel Palazzo comunale, e nelle sezioni del partito, ma anche nei capannelli di persone che era capace di creare per le strade della città, di mattina presto in piazza Garibaldi all’edicola di Giancà, o al Guglielmi e al Bar Battistini, o sotto l’atrio del Comune, o in Piazza Mercurio, straordinario era sempre il suo fervore nello spiegare e difendere le posizioni del suo partito».

«Era socio e amico partecipe della nostra associazione. Figlio di antifascisti – ricorda ancora l’Anpi – era cresciuto in piazza Mercurio dove i genitori gestivano un negozio di alimentari e un bar, appunto il bar Bocci, che fu sempre ritrovo di antifascisti, anche sotto il regime. Ed anche lui è morto purtroppo di covid. Ciao Nino che la terra ti sia lieve».

I funerali avverranno lunedì 22 marzo, alle 17, e consisteranno nel trasferimento della salma dall’obitorio del Noa (dove non è visitabile), al cimitero di Mirteto. Bocci sarà quindi ricordato alle 17,30 al cimitero di Mirteto, con un raduno (nel rispetto delle norme covid), e un breve saluto di Oliviero Bigini presidente onorario dell’Anpi e suo amico.

«Scompare una grande persona che ha insegnato tanto ai massesi con entusiasmo e una infinita passione. Se ne va una delle figure fondamentali della Sinistra apuana. Ha sempre avuto come priorità il dialogo con i giovani ed è grazie a lui che si sono formate intere generazioni di ragazze e ragazzi appassionati di politica in nome del progresso e della democrazia. Lo ricordo con affetto». Con queste parole la presidente della commissione Attività produttive della Camera, Martina Nardi (Pd), ricorda il professor Bocci.