Marina di Carrara, sanzionati 13 giovani per violazione norme anti-covid. Uno era ubriaco

MARINA DI CARRARA – Nella giornata di oggi di è svolto il consueto servizio per la tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica disposto dal Questore di Massa-Carrara nella zona movida di Marina di Carrara. Sul posto sono stato impegnate pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale del Comune di Carrara, unitamente a personale in abiti civili del Commissariato, senza che emergessero problemi rilevanti per l’ordine pubblico.

Nel parco Caravella, personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri ha sanzionato 5 giovani carraresi minorenni per violazione della normativa covid sul rispetto della distanza di sicurezza e dell’obbligo di indossare la mascherina.

Durante il medesimo servizio, personale della Polizia Municipale, fra via Rinchiosa e via Venezia, ha sanzionato altri 8 giovani di cui 2 per inottemperanza all’ordinanza del Sindaco di Carrara sul consumo di alcool in strada, uno per ebrezza manifesta, e gli altri per altre inosservanze a prescrizioni amministrative.