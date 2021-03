Massa, controlli della polizia: qualche multa “anti-covid” e un giovane segnalato per droga

MASSA – Intense giornate di controlli per le Volanti della Polizia di Stato, impegnate oltre che sul versante dei controlli anti-covid, anche nella prevenzione e contrasto ai reati predatori e in materia di stupefacenti. Nel pomeriggio di giovedì le pattuglie della Questura hanno vigilato le aree del capoluogo in cui si rileva un maggior numero di presenze, con mirati posti di controllo, identificando 70 persone e 25 veicoli, alcune delle quali sanzionate per aver violato le norme anti covid.

In particolare, in via Zini i poliziotti hanno segnalato al prefetto un 19enne massese con precedenti per spaccio, per uso personale di stupefacente, poiché trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Servizi analoghi saranno implementati nel prossimo fine settimana.