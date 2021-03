Tragedia a Carrara: stroncato da un malore, 24enne muore nel sonno

CARRARA – Tragedia a Carrara: un giovane di 24 anni, Leopoldo Thomas Tragni, è morto nel sonno per cause naturali. Non aveva problemi di salute, la sera prima aveva avvertito solo una leggera tachicardia. Nulla di troppo allarmante né per lui né per i genitori, che ieri mattina lo hanno trovato senza vita. Probabilmente si è trattato di un infarto o di un malore generato da problemi di tipo cardiovascolare. Il 118, giunto in casa Tragni dopo la chiamata disperata della famiglia, ha potuto soltanto constatare il decesso.

Un dolore straziante per i genitori, il padre Antonio, dipendente del Fiorino, la madre, l’ insegnante di madrelingua inglese Elisabeth Donnellan, e per il fratello Edoardo. Tutti descrivono Leopoldo come un ragazzo composto, educato e di compagnia. Non beveva e non fumava, aveva una passione per lo studio e per i videogiochi. Ha frequentato il Liceo Classico Repetti di Carrara, dopodiché si è trasferito in Scozia per studiare all’università di Glasgow, dove si è laureato.

La notizia del decesso si è diffusa rapidamente, lasciando un’intera comunità sconvolta. Il corpo del giovane è stato portato all’obitorio nel pomeriggio di ieri. Domani, alle 15, alla chiesa parrocchiale del Bambin Gesù alla Perticata, si svolgeranno i funerali.