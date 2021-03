MARINA DI MASSA – Grave episodio questo pomeriggio a Marina di Massa, in località Poveromo. L’allarme è scattato intorno alle 14.30 quando un bambino di 10 mesi che si trovava nel parco della casa vacanze “Casa Bianca” in via Verdi, è andato in arresto respiratorio a causa di un corpo estraneo nelle vie aeree.

I sanitari del 118 hanno dato per telefono le prime istruzioni di soccorso, poi sono arrivate sul posto automedica di Massa e ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi, la più vicina al luogo dell’evento. Il bambino è stato portato in codice rosso all’ospedale delle Apuane, di lì all’Opa di Massa e poi con Pegaso alla terapia intensiva dell’ospedale Meyer di Firenze.

Il piccolo è ancora grave ma il soccorso condotto in maniera tempestiva e coordinata dovrebbe aver consentito di salvargli la vita. La prognosi è ancora riservata.