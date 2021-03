Settantenne cade in un calanco mentre passeggia nel bosco, recuperata dai vigili del fuoco

MONTIGNOSO – Brutta disavventura per una settantenne di Montignoso recuperata e soccorsa dai vigili del fuoco, dopo essere caduta in fondo a un calanco (un solco stretto e profondo, ndr) in località Corsanico. È successo ieri pomeriggio intorno alle 17.30.

La donna è stata trovata in mezzo ai rovi, impossibilitata a risalire. Dopo il recupero, l’anziana, caduta mentre faceva una passeggiata, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118. In un primo momento era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso ma data la vicinanza alla strada e la presenza di cavi dell’alta tensione, il recupero veniva effettuato dalla squadra Saf (soccorso alpino fluviale) del turno A del Comando di Massa-Carrara.