Nel fine settimana decine di multe per violazione norme anti-covid a Carrara

CARRARA – Nell’ultimo fine settimana si sono intensificati i servizi di controllo del territorio disposti dai Carabinieri della locale Compagnia. Numerosi i posti di controllo alla circolazione stradale, soprattutto ai confini del territorio comunale e nelle zone interessate dalla “movida”.

Proseguono senza sosta i controlli del territorio da parte dei Carabinieri di Carrara, che in attuazione del piano interforze concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno intensificato i controlli sia nelle vie della “movida” che lungo le strade principali. Di rilievo sono i risultati conseguiti dalle pattuglie dell’Arma, che nel week end hanno fermato e controllato circa 400 persone, elevando decine di violazioni amministrative per inosservanza delle norme anticovid. Molti controlli anche gli esercizi pubblici, dove non sono state rilevate irregolarità.

Nel corso dei servizi stradali, una pattuglia del Radiomobile ha intimato l’alt a una Fiat “Seicento” con alla guida un 35enne di Carrara, che è stato trovato in possesso di arnesi da scasso senza fornire una valida giustificazione, perciò inevitabilmente è scattata la denuncia per “porto illegale di oggetti idonei all’offesa”. Un 50enne che era in macchina come passeggero, è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana per uso personale, quindi è stato segnalato al Prefetto.

Stessa sorte per tre consumatori di sostanze stupefacenti, fra cui un avvocato, fermati dalle pattuglie che hanno effettuato varie perquisizioni in prossimità di note piazze di spaccio nella zona di Fossola e di Marina di Carrara: sono stati tutti trovati in possesso di dosi di cocaina per uso personale. Sul loro conto ci saranno ulteriori verifiche da parte della Prefettura che potrebbe applicare altre misure interdittive, fra cui il ritiro della patente di guida.

I militari dell’Arma hanno identificato anche numerosi cittadini stranieri, fra cui 26enne originario del Marocco che è stato denunciato per “soggiorno illegale sul territorio dello Stato”, in quanto non aveva con sé nemmeno un documento, inoltre dall’interrogazione al terminale è risultato anche pregiudicato per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.