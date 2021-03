In giro ubriaco si scaglia contro i carabinieri: denunciato

CARRARA – Nel fine settimana un giovane operaio originario della Romania è stato trovato in pieno giorno completamente ubriaco. Durante il controllo dei carabinieri, nonostante l’intervento dei suoi amici che hanno cercato in tutti i modi di tenerlo calmo senza riuscirci, il ragazzo ha reagito in malo modo contro l’equipaggio del Radiomobile, arrivando a pronunciare anche minacce molto pesanti, perciò oltre alla sanzione per ubriachezza è stato denunciato per “resistenza e minaccia a pubblico ufficiale”.

Passata la sbornia, l’uomo si è scusato con i Carabinieri, raccontando che dopo aver trascorso in casa con la famiglia gli ultimi week end a causa delle restrizioni per il covid, si era finalmente concesso una “libera uscita” con gli amici, ma aveva alzato troppo il gomito.