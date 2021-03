Tragedia vicino al Cerreto, muoiono due giovani escursionisti

FUORI PROVINCIA – Drammatico incidente sul monte Casarola, nel comune di Ventasso (RE), poco dopo il Cerreto. Due giovani sono deceduti dopo essere caduti in un dirupo intorno alle 13 di oggi, sabato 13 marzo. Sul posto il soccorso alpino e vigili del fuoco, che stanno cercando di recuperare le salme. Avviate le indagini da parte dei carabinieri di Villa Minozzo e Ramiseto per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Per il momento si ipotizza che i due giovani si trovassero lungo la piana i piedi del monte, quando per cause ancora incerte sono finiti nel dirupo posto alla fine della piana stessa, finendo nei canaloni del buco del Moro. A causa del vento l’elisoccorso non ha potuto atterrare, pertanto i soccorsi sono stati costretti a procedere a piedi.