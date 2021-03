Ruba in un negozio di abbigliamento del centro: denunciato

MASSA – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle misure di contenimento del virus, nel pomeriggio del 9 marzo 2021, una pattuglia della Polizia di Stato notava nel centro cittadino un individuo che alla vista della volante cambiava repentinamente direzione. L’uomo, un 36 enne originario del Marocco, fermato e sottoposto a controllo, nascondeva dei capi di abbigliamento proventi di furto perpetrato ai danni di un esercizio commerciale del centro; pertanto veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per ricettazione.

Contestualmente, in zona marina, le volanti segnalavano due persone all’Autorità Amministrativa per uso personale di stupefacente: un 40 enne della provincia di Pistoia e un 20 enne massese trovati in possesso di una dose di hashish.