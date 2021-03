Muore a 97 anni il partigiano combattente Leonello Sermattei

MASSA – Si è spento all’età di 97 anni il partigiano combattente e Presidente Onorario della sezione Leonello Sermattei vulgo “Purfina”, nome di battaglia “Bruno”. Ad annunciare la scomparsa è la sezione di Massa dell’Anpi.

Leonello ha aderito, subito dopo l’otto settembre 1943, ai primi gruppi di partigiani che combatterono sulle nostre Alpi Apuane, facendo parte del Gruppo dei patrioti apuani. Fervente antifascista e democratico, conosciuto e stimato da tutti , è sempre stato in prima fila nella lotta per la difesa dei lavoratori e della Democrazia.

Dirigente dalla liberazione della Sezione Anpi “Patrioti Apuani-Linea Gotica” di Massa, ha assunto in questi ultimi anni il ruolo di Presidente Onorario, essendo stato un testimone, un militante dell’antifascismo, ed è stato insignito della Medaglia alla Resistenza, onorificenza concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a coloro che hanno contribuito nelle file dei Partigiani alla Liberazione del Paese.

La sezione Anpi di Massa, nell’esprimere alla famiglia le proprie condoglianze, invita gli iscritti, i partigiani, gli antifascisti e i democratici tutti, a partecipare ai funerali, in programma per lunedì 15 marzo con partenza dall’obitorio di via Democrazia per la Chiesa Parrocchiale delle Villette sul viale Roma.