Movida, controlli delle forze dell’ordine a Marina di Carrara: multati tre giovani

MARINA DI CARRARA – Durante la serata di ieri, venerdì, su disposizione del questore di Massa-Carrara, è stato impiegato un dispositivo interforze composto da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia locale al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area movida di Marina di Carrara, e in particolare per vigilare sull’osservanza della normativa anticovid e dell’ordinanza sindacale che vieta il consumo di alcol e bevande in vetro dopo le 16 all’interno della stessa zona.

Nel corso del servizio sono stati sanzionati tre giovani per il consumo di bevande alcoliche. Il servizio ha avuto esito regolare, non registrandosi alcun tumulto o disordine.