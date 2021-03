In giro con la droga, segnalati due giovani ad Aulla e Carrara

MASSA-CARRARA – Prosegue l’azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti su tutto il territorio provinciale, in linea con le direttive emanate dal Questore di Massa-Carrara, con l’implementazione dei servizi di controllo del territorio e di quelli investigativi. Nell’ambito di questa attività di contrasto, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile hanno pianificato un servizio nella vicina cittadina di Aulla, procedendo quindi ad alcuni controlli al termine dei quali hanno segnalato alla Prefettura di Massa un giovane trovato in possesso di 1,83 grammi di cocaina, suddivisa in tre dosi.

Nel centro di Carrara, invece, gli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Carrara hanno controllato e segnalato, sempre alla Prefettura di Massa, un giovane 25enne carrarese poiché in possesso di 0,6 grammi di eroina ed un 41enne marocchino che aveva occultato dentro la cintura un involucro termosaldato contenente 0,467 grammi di cocaina.