Ruba superalcolici al supermercato: preso. I carabinieri: a Massa taccheggi in forte aumento

MASSA – Un cittadino marocchino di 39 anni, in Italia senza fissa dimora, per la seconda volta nel giro di qualche mese è stato individuato mentre tentava di occultare della merce in uno zainetto, senza pagarne il prezzo, presso il Penny Market di via Pellegrini a Massa, venendo bloccato dal personale di sorveglianza dopo aver oltrepassato la barriera delle casse.

Stavolta, però non ha tenuto conto dei validi sistemi di sorveglianza di cui sono dotati ormai tutti i punti vendita della grande distribuzione. L’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Massa, impegnati nel servizio di controllo del territorio a poca distanza dal supermercato, giunti sul posto dopo qualche minuto, ha comportato per lo straniero un’ulteriore denuncia di furto presso la locale Autorità Giudiziaria e alla contestuale restituzione della refurtiva.

«Il fenomeno del taccheggio nei punti vendita commerciali cittadini – dicono dal Comando provinciale di Massa-Carrara – che interessa la quasi totalità delle realtà imprenditoriali presenti sul territorio, ha assunto un ritmo di frequenza pressoché quotidiano, vede coinvolti cittadini stranieri e italiani per lo più provenienti da classi meno abbienti, e risulta un segnale evidente del difficile momento economico e sociale vissuto attualmente dal Paese».