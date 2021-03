Ricercato per sequestro di persona e rapina girava per Massa: arrestato

MASSA – Nella giornata di ieri, giovedì, la Squadra Mobile ha arrestato un uomo di 32 anni di Porto Recanati, poiché colpito da un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia, per una condanna a 7 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione.

L’uomo, pregiudicato con vari precedenti alle spalle per sequestro di persona e rapina, è stato controllato nell’ambito dei servizi in borghese svolti dalle pattuglie della Squadra Mobile, mentre viaggiava a bordo della sua auto in centro città, che risultava essere stata segnalata per la ricerca del latitante. Una volta verificata la sua identità, l’uomo è stato arrestato e tradotto presso la Casa di Reclusione di Massa.