Muore a 68 anni Nunzio Di Massimo, pioniere della tv apuana

MASSA-CARRARA – Il covid si è portato via anche Nunzio Di Massimo, uno dei pionieri delle Tv private della provincia di Massa-Carrara, prima a Teletoscana Nord e poi a Telemontimare. Aveva compiuto da pochi giorni 68 anni e godeva di ottima salute, ma nonostante tutto non è riuscito a sconfiggere il covid. Lascia la moglie Cristina e le figlie Paola e Sara che amava profondamente.

Molto conosciuto in città perché da sempre era impegnato nel mondo del volontariato e per essere stato operatore nelle due tv locali. Era il 1978 quando la diocesi di Massa-Carrara Pontremoli aprì la tv TMM e Nunzio di Massimo, lasciata TTN, si è lanciato in questa nuova avventura. All’epoca 25enne di Ivrea, ex boyscout, appassionato di fotografia e cineprese ha voluto concretizzare il suo grande desiderio di raccontare con le immagini il mondo e la vita.

Era sempre il primo ad arrivare sul luogo di eventi piacevoli e spiacevoli, come quando riprese dall’ospedale di Massa, l’uccisione di Jean Jacques Rossì il criminale marsigliese, che era riuscito a fuggire dal nosocomio (dove si era fatto ricoverare), ferendo ben 6 persone, di cui 2 agenti. Nunzio dopo quell’esperienza racconterà: «Sembrava un film, ma non l’ho mandato in onda, perché troppo cruento, ho rispetto per i telespettatori». Il filmato mostrò le macchine dei carabinieri e il corpo a terra lontano, ma fece il giro di tutti i telegiornali nazionali.

A TMM rimase fino alla sua chiusura, quando riuscì ad entrare in Provincia come impiegato e quindi alla Comunità Montana. Nel frattempo era diventato anche volontario della Croce Rossa e negli ultimi anni anche della Protezione Civile. Il suo spirito sagace e sarcastico da piemontese doc non l’ha mai abbandonato neppure con l’avanzare dell’età. Domani, sabato, alle 15 i parenti si incontreranno di fronte all’obitorio del Noa per dargli un ultimo saluto, prima della cremazione.