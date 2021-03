Scontro in via delle Pinete: un’auto si ribalta. Intervengono i vigili del fuoco

MASSA – Scontro in via delle Pinete, all’altezza dell’autolavaggio “Del Freo”. Un’auto, che viaggiava presumibilmente oltre il limite di velocità, ne ha colpita un’altra che si trovava parcheggiata, ribaltandosi nel forte impatto. Per estrarre dalla vettura il conducente, le cui condizioni comunque non appaiono gravi, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche il 118, che ha trasportato l’uomo al Noa in codice giallo.