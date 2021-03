Massa, sequestrata cocaina a due spacciatori: denunciati dalla Polizia di Stato

MASSA – Non si ferma l’attività di prevenzione e di contrasto alla cosiddetta criminalità diffusa (spaccio, risse, furti, ecc.) posta in essere dalla Polizia di Stato, con il potenziamento dei servizi di controllo del territorio espletati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, anche in questo difficile momento di emergenza sanitaria. In quest’ottica, già nel fine settimana, sono stati rafforzati tutti i servizi di prevenzione anche con l’impiego delle pattuglie della Squadra Mobile.

Nel fine settimana, in via Carriona, gli agenti in borghese hanno fermato un cittadino di origini marocchine di 32 anni, effettuando una perquisizione nella sua abitazione che ha portato al sequestro di quasi 2 grammi di cocaina e altri 47 grammi di sostanza da taglio. Nel corso dell’attività di polizia veniva sequestrata anche la somma di 155 euro provento dell’illecita attività. L’uomo è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In via Turigliano, invece, sempre gli uomini e le donne della Squadra Mobile sottoponevano a controllo un cittadino italiano di 38 anni, trovato in possesso di una dose di cocaina: droga sequestrata e soggetto segnalato alla Prefettura.