Betoniera contro un’auto: pauroso incidente sull’Aurelia

MONTIGNOSO – Pauroso incidente questa mattina poco prima delle 7.30 a Montignoso (Massa-Carrara) sulla via Aurelia all’altezza del distributore Eni. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Fiat Panda e un camion-betoniera. Sul posto sono intervenute due ambulanze (una della Croce Azzurra di Massa e Montignoso e una dalla Croce Bianca di Massa). Oltre a loro, per i rilievi del caso e per accertare le responsabilità, sono intervenuti anche una pattuglia della polizia e i vigili urbani di Montignoso. La persona sull’auto è stata trasferita all’ospedale delle Apuane in codice giallo. Il traffico ha subìto non pochi disagi.