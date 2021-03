Massa, ciclista investito in via Democrazia. Trasportato al Noa in codice giallo

MASSA – Attimi di paura questa mattina a Massa. Intorno alle 9.30 presso via Democrazia, all’incrocio con via Bibolotti, è stato investito un ciclista. Sul posto in quel momento stava transitando un’ambulanza della Croce Azzurra di Massa e Montignoso, che ha provveduto nell’immediato a prestare i primi soccorsi all’uomo.

Successivamente veniva allertato il 118, che in pochi minuti ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Massa, che quindi ha trasportato il ciclista in codice giallo presso l’ospedale Noa di Massa.