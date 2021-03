CARRARA – Riceviamo e pubblichiamo il consueto aggiornamento settimanale del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, sulla situazione coronavirus.

Cari concittadini,

eccoci al consueto aggiornamento sull’andamento della pandemia. Oggi in città abbiamo un totale di 298 casi attivi di cui 263 positivi a domicilio, 8 in ospedale e 27 in strutture sanitarie. Rispetto a settimana scorsa registriamo un nuovo incremento che preoccupa soprattutto per la diffusione delle mutazioni del virus.

Come sapete, tra ieri e oggi l’azienda sanitaria ha comunicato che i trend dei contagi nella scuola secondaria di primo grado Taliercio e presso la scuola dell’infanzia Andersen sono in aumento, a causa della sospetta presenza della variante inglese del covid-19. Per questo la sospensione dell’attività didattica in presenza è stata prorogata fino al 13 marzo.

Queste informazioni devono servire da monito. Per procedere con la campagna di vaccinazione, la vera arma per combattere il virus, dobbiamo contenere i contagi. Anche per questo non vi nascondo che il silenzio della Regione Toscana sull’allestimento del centro vaccinale a Carrarafiere mi preoccupa molto. Ormai è trascorsa una settimana da quando mi sono rivolto al presidente Eugenio Giani e non vi nascondo che nei giorni scorsi ho tentato di sollecitarlo anche per le vie brevi. Il tutto senza alcuna risposta. Non ci possiamo permettere di non farci trovare pronti quando arriveranno i vaccini e per questo è urgente sbrigare adesso tutte le procedure burocratiche necessarie ad avviare la somministrazione delle dosi nei padiglioni fieristici.

Dopo il rallentamento della consegna dei vaccini, dovuta ai ritardi della distribuzione da parte dei produttori, i cittadini non comprenderebbero – giustamente – ulteriori rinvii. Quello che nel frattempo può fare ciascuno di noi è rispettare le misure anti contagio, le varianti fanno paura ma le precauzioni che abbiamo imparato a prendere sono efficaci anche contro le mutazioni quindi indossiamo sempre la mascherina, laviamo spesso le mani, manteniamo le distanze e limitiamo i contatti sociali. La battaglia contro il coronavirus non è ancora finita.