Droga, in giro con diverse dosi in tasca: fermato dalla polizia

CARRARA – Ieri, mercoledì, nel corso di specifici servizi per il contrasto al traffico di sostanza stupefacenti nella frazione di Pontecimato, personale in borghese del Commissariato di polizia di Carrara procedeva al controllo di un cittadino di origine marocchina già noto per precedenti specifici, che veniva trovato in possesso di diverse dosi di hashish. Lo stupefacente veniva sequestrato e il soggetto segnalato alla Prefettura di Massa-Carrara.