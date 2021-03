Colpito alla testa da un cavo d’acciaio, operaio portato a Cisanello in codice rosso

MARINA DI CARRARA – Incidente sul lavoro per un operaio che stava lavorando al cantiere Nca su un’imbarcazione attraccata alla banchina Chiesa del porto di Marina di Carrara. L’episodio è accaduto intorno alle 13 quando, per cause da accertare, un cavo d’acciaio lo avrebbe colpito al volto causandogli una grave ferita alla testa e a un braccio.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi: l’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di Massa. I sanitari hanno prestato le prime cure al ferito che successivamente è stato trasferito al vicino campo scuola dove nel frattempo era atterrato l’elisoccorso Pegaso 3. Il paziente, che pare sia rimasto sempre cosciente, è stato così trasportato all’ospedale di Cisanello (Pisa).